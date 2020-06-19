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İlkadım’dan LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.06.2020 11:41 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hafta sonu sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS’ye İlkadım ilçesinde girecek olan öğrencilere, İlkadım Belediyesi ücretsiz ulaşım hizmeti sunarak sınav yerlerine taşıyacak.

İlkadım’dan LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

İlkadım Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hafta sonu sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS’ye İlkadım ilçesinde girecek olan öğrencilere, İlkadım Belediyesi ücretsiz ulaşım hizmeti sunarak sınav yerlerine taşıyacak. İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüteceği ilçede belirlenen Sülün Kuşu, İlyasköy Kavşağı, Liman Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı, 4. Hat Son Durağı’nı kapsayan 5 noktada sınav yerini bilmeyen öğrenciler yanlarında velileri ile birlikte sınav giriş belgelerini şoförlere göstererek, tahsis edilen araçlardan ücretsiz faydalanma imkanı bulacak.

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi
Yarınlarımızın teminatı, ilçemizin ve geleceğimizin umudu olan gençlerimizin istikbali için yerel yönetimler olarak her türlü kolaylığı ve imkanı sunmak adına özverili yürütülen çalışmalara her zaman destek olduklarını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan siz kıymetli öğrencilerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

İlkadım’dan LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

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