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İlkadım’dan yuvaları ısıtan yardım

SAMSUN HABERLERİ  | 06.11.2020 10:29 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi hanelere soba ve eşya yardımında bulunuldu.İlkadım Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek uygulamalarına devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi hanelere soba ve eşya yardımında bulunuldu.
İlkadım Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri soğuk kış günleri sebebiyle zor koşullarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sobaları teslim ederek, sıcak bir yuvada yaşam sürdürebilmelerini sağlıyor.
İhtiyaç sahibi hanelerde teknik ve sosyal inceleme yapan ekipler, mahalle muhtarlıkları, kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinasyonu işbirliği ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Bu kapsamda Anadolu ve Fevzi Çakmak Mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere hayat desteği olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri koltuk takımı, yataklı baza, soba, perde, halı, mutfak malzemeleri, kapaklı dolap gibi ihtiyaçları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

“Tek önceliğimiz vatandaşlarımız”
Hizmetlerde her zaman önceliğin vatandaş olduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sosyal belediyecilik hedefimiz doğrultusunda vatandaşımızın her ihtiyacında yanında oluyoruz. Hayırseverler ve vatandaşlarımızdan alınan ihtiyaç fazlası eşyaları yine ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak paylaşma ve dayanışma kültürünü ilçemizde büyüterek devam ettiriyoruz. Özellikle pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ailelerimize devletin şefkat elini uzatarak destek olamaya devam edeceğiz” dedi.
Eşya ve soba yardımını alan aileler duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkürlerini ilettiler.

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