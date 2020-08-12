İlkadımlılardan Başkan Demirtaş’a teşekkür

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hayata geçirilen "Belediye Mahallemizde Projesi" devam ederken İlkadımlı vatandaşlar Başkan Demirtaş’a teşekkür etti.

Pandemi döneminde verilen aranın ardından yeniden hayata geçen Belediye Mahallemizde Çadırı vatandaşlar tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından hayata geçirilen projeyle her hafta başka bir mahallede kurulan çadır ile halkın taleplerine en hızlı şekilde çözüm bulunuyor. Mahalle muhtarlarının da aktif katılımı ile gerçekleşen çalışmalarda mahalle sakinlerinin talepleri dinlenerek tüm taleplere hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor.

“Belediye hizmet çadırı ile mahalle sorunları çözüme kavuşuyor”

Belediye Mahallemizde Çadırı Projesi’nin gerçekleştiği Cedit Mahallesi sakinleri belediye hizmet çadırı ile mahalle sorunların yerinde çözüm bulduğunu mahallede kurulan hizmet çadırı ile belediye tarafından hızlı bir hizmet çalışması başlatıldığını söylediler. Çöp konteynerlerinin giydirme boyama ve bakım onarımları, otların biçilmesine ve özellikle yol ve kaldırım çalışmaları ile yenilenmesine kadar birçok hizmeti bir arada gördüklerini belirten mahalle sakinleri “Bu güzel proje için ve hizmetlerinden dolayı hem belediye çalışanlarına belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.