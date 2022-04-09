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İlkbaharda açan çiçekler Kapadokya'ya renk kattı

09.04.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbaharda açan çiçekler Kapadokya'ya renk kattı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hava sıcaklığının artmasıyla çiçek açan ağaçlar, peribacalarıyla kaplı vadilerde renkli görüntüler oluşturdu.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadileri üzerinde süzülen sıcak hava balonları, dallarda boy gösteren çiçeklerle bütünleşerek manzaraya ayrı bir renk kattı.

İlkbaharda ortaya çıkan doğal güzellikleri kendilerine dekor yapan yerli ve yabancı ziyaretçiler, objektif karşısına geçerek fotoğraf çektirdi.

Arkadaşlarıyla gezmek için bölgeye gelen Emre Kadir Özdede, AA muhabirine, Kapadokya'nın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti. Kış ve sonbahar aylarında ziyaret ettiği bölgeyi ilkbaharda da görme imkanı bulduğu için sevinçli olduğunu ifade eden Özdede, "Kapadokya, ülkemizin harika yerlerinden birisi. Burayı herkesin görmesi lazım, tarihi mekanlara ilgisi olanlara özellikle tavsiye ederim. Çevrede hem çiçekler açmış hem gökyüzünde rengarenk balonlar uçuyor, burası cennet gibi bir yer." dedi.

Fransız turist Louis Allard da tatil için geldiği Kapadokya'da doğanın sunduğu manzaranın etkileyici olduğunu anlatarak "Kapadokya'ya güneşli bir bahar gününde gezmek çok güzel. Çevredeki ilginç oluşumlar arasında gezmek ve balonları gökyüzünde izlemek bende güzel bir anı olarak kalacak." diye konuştu.

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