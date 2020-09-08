İLKEM’de yeni kurs dönemi başladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın büyük önem verdiği ve geçtiğimiz yıl birçok başarılı öğrenci yetiştiren İlkadım Belediyesi Etüt ve Eğitim Merkezlerinde (İLKEM) yeni kurs dönemi başladı.

İLKEM ve İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde başlayan yeni dönemde, korona virüs tedbirleri kapsamında sadece 8. sınıflar LGS hazırlık ve 12. sınıflar ile mezun öğrenciler için YKS hazırlık kurslarının verileceği İLKEM’de ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi. Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlkadım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz ve İLKEM öğretmenleri katıldı.

"Genç kardeşlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız"

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, “Tüm öğretmen arkadaşlarımızla birlikte geleceğimizin umudu olan ve zorlu bir sınava girecek olan öğrencilerimiz için özverili bir şekilde çalışacağız. Pandemi nedeni ile yaşanabilecek zorlukları da en aza indirerek sağlıklı bir ortam da genç kardeşlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Bu kursların gerçekleşmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen başta İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.