İLKEM’in gururlandıran başarısı

Her biri alanında uzman eğitmenlerle 8.sınıf sınav grubunda 142 öğrenciye profesyonel bir kurs ortamı sağlayan İLKEM başarı çıtasını yükseltti. Yüzde 1’lik dilime 1, yüzde 3’lük dilime 2, yüzde 5’lik dilime 2, yüzde 8’lik dilime 1, yüzde 9’luk dilime 2, yüzde 10-14 arası dilime 10 ve yüzde 15-30’luk dilime 25 öğrencinin girdiği İLKEM’de 55 öğrenci başarıyı yakaladı. Merkezi puan ile de nitelikli okullara yerleşme hakkı sunulan sınavda 50 öğrenci de ortaokul başarı puanı ile yerleşerek hayallerindeki liselere gitme imkanı elde etti.

“Avantajlı kayıt başvurular için çağrıda bulundu”

Alınan başarıdan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Öz, ”LGS 8.sınıf, Lise-4 ve mezun öğrencilerimiz için YKS hazırlık kurs kayıtlarımız 3 farklı şubemizde devam etmekte. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz; e-devlet şifresi, diploma fotokopisi (mezun öğrenciler için), nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte sınırlı sayıda kontenjanlardan faydalanabilirler. Bu vesile ile eğitime sunduğu sınırsız destek ve katkılarında dolayı İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Eğitim ve öğretimin her zaman destekçisi olduk”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Belediye olarak her zaman öğrencilerimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Öğrencilerimizin aldıkları bu başarı, eğitim öğretime yapılan desteklerin bir emaresidir. Öğrencilerimiz girdikleri sınavda başarılı oldular. İLKEM eğitim kurumumuzda öğrencilerimize her kademede destek kursları veriyoruz. Birebir ders anlatımları ve motivasyon seminerleri ile sınava hazırlanan öğrencilerimize tam donanımlı eğitim imkanı sunuyoruz. Bu sene yine büyük bir başarı elde ettik. Bu tabloda ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi oldu. Öğrencilerimiz emeklerimizi boşa çıkarmadılar. Başarıyı yakalayan tüm öğrencilerimiz ve değerli eğitimcilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, gelecek eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.