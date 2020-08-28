İLKEM’in gururlandıran başarısı

İlkadım Belediyesi Etüd Merkezi (İLKEM) üniversiteye hazırlık kursu başarısını katlayarak devam ettiriyor. İLKEM öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) başarıları ile dikkati çekti.

Her biri alanında uzman eğitmenlerle 8.sınıf sınav grubunda 142 öğrenciye profesyonel bir kurs ortamı sağlayan İLKEM başarı çıtasını yükseltti. Yüzde 1’lik dilime 1, yüzde 3’lük dilime 2, yüzde 5’lik dilime 2, yüzde 8’lik dilime 1, yüzde 9’luk dilime 2, yüzde 10-14 arası dilime 10 ve yüzde 15-30’luk dilime 25 öğrencinin girdiği İLKEM’de 55 öğrenci başarıyı yakaladı. Merkezi puan ile de nitelikli okullara yerleşme hakkı sunulan sınavda 50 öğrenci de ortaokul başarı puanı ile yerleşerek hayallerindeki liselere gitme imkanı elde etti.

“Başarı grafiğimizi yüzde 87‘lere taşıdık”

YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili bilgilendirme yapan İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, “Genç, dinamik, fedakâr eğitim kadrosu ile öğrencilerimiz hayallerindeki üniversitelere yerleşme imkânı elde ettiler. Hem LGS de hem de YKS de Türkiye geneli derecesi ile başarısını tescilleyen İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezi hem bireysel hem de kitlesel başarı ile velilerin yüzünü güldürdü. Derebahçe, Kadifekale, Yaşardoğu İLKEM ile 3 farklı şubemizde sınava hazırlanan 263 YKS hazırlık öğrenci grubumuzun tamamı TYT barajını aşarak lisans, önlisans ve AÖF tercih hakkı kazandı. Alan yeterlilik sınavı (AYT)’ye giren 106 öğrencimizden 92 öğrencimiz ise lisans programlarına yerleşme hakkı kazandı. Yüzde 87 başarı grafiği ile hem velilerimizi hem de öğrencilerimizi gururlandıran bir başarıyı yakalamış olduk” dedi.