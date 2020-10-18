YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. İLKEM’li öğrencilerden kardeş ülke Azerbaycan’a destek

İLKEM’li öğrencilerden kardeş ülke Azerbaycan’a destek

SAMSUN HABERLERİ  | 18.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezi’nin (İLKEM) 3 farklı şubesinde öğrenim gören üniversite hazırlık kursu öğrencileri "Vakit Gardaşlık Vakti" adıyla düzenlenen programda Ermenistan saldırısına uğrayan Azerbaycan’a manevi destek oldular.Öğrenciler, kardeş ülke Azerbaycan’a bu savaşta yalnız olmadıklarını hissettiren bir programla sesini duyurdu.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezi’nin (İLKEM) 3 farklı şubesinde öğrenim gören üniversite hazırlık kursu öğrencileri "Vakit Gardaşlık Vakti" adıyla düzenlenen programda Ermenistan saldırısına uğrayan Azerbaycan’a manevi destek oldular.
Öğrenciler, kardeş ülke Azerbaycan’a bu savaşta yalnız olmadıklarını hissettiren bir programla sesini duyurdu. Programa dev Azerbaycan bayrağı ve “İki Devlet Tek Millet” sözleri ile vücut bulan anlayışı simgeleyen Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile toplanan öğrenciler duygu dolu dakikalar yaşadı. Şehitler için saygı duruşu ile başlayan, akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam eden programda öğrenciler hep birlikte “Çırpınırdı Karadeniz” şiirini okudu.
Programın açılış konuşmasını yapan Eğitimci İdris Yüce, Milli Şairi Ahmed Cevad tarafından yazılan, 1918 yılının başlarında ünlü Azerbaycan bestecisi ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından Nuri Paşa komutasındaki Türk Ordusu’nun Azerbaycan Türklerini soykırımdan kurtarmak amacıyla Azerbaycan’a gönderilmesi nedeniyle bestelenen Çırpınırdı Karadeniz şiirinin tarihini ve Ermenistan işgalini kronolojik olarak öğrencilere anlattı.

Yüce: "Her platformda destek ve savunucusu olacağız"
Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan’ın, hukuk tanımamazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayarak saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ettiğini konuşmasına ekleyen Yüce, "Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz" dedi.

“Kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındayız”
Türkiye’nin tarihte olduğu gibi bugün de Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Her zaman, ‘İki devlet bir millet’ diyoruz. Kardeşlerimizin yanındayız. Öğrencilerimiz Azerbaycan’a destek olmak için ellerindeki bayraklarla ve şiirlerle destek oldular. Küçük kalplerin kalbi Azerbaycan için atıyor. Çocuklarımızın bu davranışı milli bir ruhun varlığının göstergesidir. Kardeş ülke Azerbaycan’a Ermenistan tarafından düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
İLKEM’li öğrencilerin Azerbaycanlı kardeşlerine olan özgürlük özlemini dile getirdiği programda öğrenciler Azerbaycan için zafer duası etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Samsun Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:25
İkindi
15:26
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Başaran Eczanesi
Ilkadim
Derman Eczanesi
Ilkadim
Nihan Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bafra’da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi
Bafra’da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi
Doç. Dr. Akbaş: "piercing Taktıranlar Burnunu, Dilini, Kulağını Kaybedebilir"
Doç. Dr. Akbaş: "piercing Taktıranlar Burnunu, Dilini, Kulağını Kaybedebilir"
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.