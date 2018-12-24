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İlker Kaleli'den jet Ece Dizdar açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

Burçin Terzioğlu’yla yaşadığı büyük aşk sessiz sedasız noktalanan İlker Kaleli'nin adı oyuncu Ece Dizdar ile anılıyor! Kaleli bu haberlere jet yanıt verdi.

İlker Kaleli'den jet Ece Dizdar açıklaması

Burçin Terzioğlu’yla yaşadığı büyük aşk sessiz sedasız noktalanan İlker Kaleli'nin yaz sonundan beri Ece Dizdar’la birlikte olduğu iddia edildi.

Birlikte davete katılan ve arkadaş ortamında çekilen videoları gündeme gelen iki oyuncunun aşk yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir Terzioğlu ile barışmak istediği konuşulan Kaleli ise bu iddialara çok sinirlendi.

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Kaleli haberinin çıkmasının ardından "Ece değerli bir arkadaşımdır. Kaş'ta ya da başka yerde hiç karşılaşmadık daha önce" dedi. İşte o açıklama:

"KANITLARSAN OYUNCULUĞU BIRAKIRIM"

"Habere imzasını atan arkadaş, burada yazdıklarından tek bir cümleyi kanıtlarsan ben oyunculuğu bırakıyorum... Kanıtlayamazsan sen de çıkıp 'Ben yapan söylüyorum, mesleğini onuruyla yapan gazetecilerden özür dilerim' diyecek misin? Gazeteci olarak gazetenin itibarını ve güvenirliğini okuyucu gözünde kaybettirmekten başka hiç bir işe yaramayan hareketlere artık bir son verin."

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Kaleli uzun süredir hakkında çıkan "tükendi" iddialarına da "Yeri gelmişken söyleyeyim, tükenmeymiş, sendrommuş nedir bilmiyorum, daha önce hiç yaşamadım, işimdeyim gücümdeyim" açıklamasıyla noktayı koydu.


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