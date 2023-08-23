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İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ: 2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman, öğrenciler döneme erken mi başlayacak? Gözler MEB'de

23.08.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul kayıt tarihleri yaz tatilinin sonu yaklaşırken birçok veli tarafından merak konusu oldu. Veliler kayıt tarihlerinin ne zaman olacağını arama motorlarında sorguluyor. 2023-2024 dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimi göre okulların ilk ders zili 11 Eylül Pazartesi günü çalacak. Peki, 2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman, öğrenciler döneme erken mi başlayacak? İlkokul kayıt tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

İlkokul kayıt tarihleri merak konusu oldu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. İlkokul öğrencileri adapte olmaları için okula 1 hafta erken başlayacaklar. İşte ilkokul kayıt tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

İLKOKUL KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İlkokul kayıtları e- kayıt üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından öğrencilerin sınıf ve şubeleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Kayıtlarda öğrencinin vesikalık fotoğrafı ve veliye ait fatura talep edilmektedir.

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

İlkokul kayıt için son tarih 31 Ağustos 2023 Perşembe günü olacak.

Velilerin 31 Ağustos'a kadar okul idaresine başvurmaları gerekiyor.

Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini ise e-Devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilecek.

İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) ekranı için tıklayınız

OKULLAR 2023 NE ZAMAN AÇILACAK?İŞTE MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

MEB, anaokulları ile 1.sınıflar için okulların açılış tarihini 4 Eylül 2023 olarak duyurdu.

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