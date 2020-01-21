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  4. İlkokul mezunu çiftçi 6 yılda 3 şiir kitabına imza attı

İlkokul mezunu çiftçi 6 yılda 3 şiir kitabına imza attı

KİLİS HABERLERİ  | 21.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kilisli Muzaffer Çelik: - "Sayısız şiirler yazdım. Çocuklarım 'Bunları kitap haline getirelim' dediler. Onların da teşvikiyle 'Ömür Sermayesi' adlı ilk kitabımı çıkardım ve çok beğenildi" - "Eşimin ölümü beni çok etkiledi çünkü nice kara günlerimiz birlikte geçti. Onun için de 'Bendeki Aşk' kitabını yazdım ve şu anda hazır vaziyette. Hayatımın son anına kadar şiir yazmaya devam edeceğim"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis'te 63 yaşındaki ilkokul mezunu çiftçi Muzaffer Çelik, 6 yılda 3 şiir kitabı yazdı.

Musabeyli ilçesi Yeşiloba köyünde yaşayan Çelik, ilkokulu bitirmesinin ardından maddi imkansızlık nedeniyle eğitimine devam edemedi ancak şiir yazmaktan hiç vazgeçmedi.

Çiftçilik yapan Çelik, 1994 yılında köy muhtarı seçildi ve bu görevini 1999'a kadar sürdürdü. 7 çocuk babası Çelik, 57 yaşına geldiğinde çocuklarının teşvikiyle daha önce yazdığı dizeleri kitaplaştırdı.

"Ömür Sermayesi" adlı ilk eseri 5 yıl önce yayımlanan Çelik, ardından Zeytin Dalı Harekatı'ndan esinlenerek 2018'de "Bir Hilal Aşkına Afrin Zeytin Dalı" kitabını okuyucularla buluşturdu.

Bulduğu her fırsatı okuyarak geçiren Çelik, 2019 yılı şubat ayında kaybettiği eşi için kaleme aldığı üçüncü kitabı "Bendeki Aşk"ı beğeniye sunmaya hazırlanıyor.

Muzaffer Çelik, AA muhabirine, şartlar ne olursa olsun okumaktan ve yazmaktan asla vazgeçmediğini belirterek, "Sayısız şiirler yazdım. Çocuklarım gördü ve 'Bunları kitap haline getirelim.' dediler. Onların da teşvikiyle 'Ömür Sermayesi' adlı ilk kitabımı çıkardım ve çok beğenildi." dedi.

- "Hayatımın son anına kadar şiir yazmaya devam edeceğim"

Üçüncü kitabını vefat eden eşine atfettiğini anlatan Çelik, "Eşimin ölümü, beni çok etkiledi çünkü nice kara günlerimiz birlikte geçti. Onun için de 'Bendeki Aşk' kitabını yazdım ve şu anda hazır vaziyette. Allah nasip ederse onu da bastıracağım. Hayatımın son anına kadar şiir yazmaya devam edeceğim. Zaten okumayı çok seven biriyim. Çocuklarıma ve çevreme doğruluk, iyilik ve hoşgörülü olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

- Çocukları memnun

Çocukları, 6 yılda 3 şiir kitabına imza atan babalarının ortaya koyduğu performanstan memnun.

Mehmet Çelik babasının dizelerini gördükten sonra öğretmen olan kardeşiyle bu şiirlerin kitap haline getirilmesine karar verdiklerini, ilk kitabın bu şekilde hazırlandığını belirtti.

İnci Bakır ise Gaziantep'te yaşadıklarını ancak sırf babasının şiirlerini dinlemek ve onunla vakit geçirebilmek için çocuklarıyla birlikte hafta sonları Kilis'e geldiklerini ifade etti.

Hemşire Elif Çelik de babasının okumayı, yazmayı çok sevdiğini ve tüm zamanlarını kitaplarla geçirdiğini aktararak çocukluğunu onun şiirlerini öykü ve ninni gibi dinleyerek geçirdiğini anlattı.

Öğretmen Yasin Çelik ise "Babamın sürekli okuduğunu görmek bizim en büyük ilham kaynağımız oldu. Ondan aldığım güç ve desteğin eğitimimde çok büyük etkisi oldu. Babamda gördüğüm o okuma aşkı ve sevdası okumamda çok etkili oldu." diye konuştu.

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3 şiir kitabı ilkokul mezunu çiftçi Kilis

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