İlkokul mezunu çiftçi 6 yılda 3 şiir kitabına imza attı

Muzaffer Çelik, AA muhabirine, şartlar ne olursa olsun okumaktan ve yazmaktan asla vazgeçmediğini belirterek, "Sayısız şiirler yazdım. Çocuklarım gördü ve 'Bunları kitap haline getirelim.' dediler. Onların da teşvikiyle 'Ömür Sermayesi' adlı ilk kitabımı çıkardım ve çok beğenildi." dedi.

Çiftçilik yapan Çelik, 1994 yılında köy muhtarı seçildi ve bu görevini 1999'a kadar sürdürdü. 7 çocuk babası Çelik, 57 yaşına geldiğinde çocuklarının teşvikiyle daha önce yazdığı dizeleri kitaplaştırdı.

- "Hayatımın son anına kadar şiir yazmaya devam edeceğim"

Üçüncü kitabını vefat eden eşine atfettiğini anlatan Çelik, "Eşimin ölümü, beni çok etkiledi çünkü nice kara günlerimiz birlikte geçti. Onun için de 'Bendeki Aşk' kitabını yazdım ve şu anda hazır vaziyette. Allah nasip ederse onu da bastıracağım. Hayatımın son anına kadar şiir yazmaya devam edeceğim. Zaten okumayı çok seven biriyim. Çocuklarıma ve çevreme doğruluk, iyilik ve hoşgörülü olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

- Çocukları memnun

Çocukları, 6 yılda 3 şiir kitabına imza atan babalarının ortaya koyduğu performanstan memnun.

Mehmet Çelik babasının dizelerini gördükten sonra öğretmen olan kardeşiyle bu şiirlerin kitap haline getirilmesine karar verdiklerini, ilk kitabın bu şekilde hazırlandığını belirtti.

İnci Bakır ise Gaziantep'te yaşadıklarını ancak sırf babasının şiirlerini dinlemek ve onunla vakit geçirebilmek için çocuklarıyla birlikte hafta sonları Kilis'e geldiklerini ifade etti.

Hemşire Elif Çelik de babasının okumayı, yazmayı çok sevdiğini ve tüm zamanlarını kitaplarla geçirdiğini aktararak çocukluğunu onun şiirlerini öykü ve ninni gibi dinleyerek geçirdiğini anlattı.

Öğretmen Yasin Çelik ise "Babamın sürekli okuduğunu görmek bizim en büyük ilham kaynağımız oldu. Ondan aldığım güç ve desteğin eğitimimde çok büyük etkisi oldu. Babamda gördüğüm o okuma aşkı ve sevdası okumamda çok etkili oldu." diye konuştu.

