YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. İlkokul öğrencileri depremzedeler için yardım topladı

İlkokul öğrencileri depremzedeler için yardım topladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.02.2020 18:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kurtlar Köyü İlkokulu öğrencileri topladıkları yardımları paketleyerek Malatya’da ki deprem bölgesine göndermeye hazırlanıyor.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kurtlar Köyü İlkokulu öğrencileri topladıkları yardımları paketleyerek Malatya’da ki deprem bölgesine göndermeye hazırlanıyor.
Kdz. Ereğli ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Kurtlar Köyü İlkokulu öğrencileri yaklaşık iki hafta boyunca depremzedeler için yardım topladı. Öğrenciler kullanılabilir durumdaki giyecek ve oyuncakların yanı sıra kuru kumanya ve temizlik malzemesinden oluşan yardım malzemelerini okula getirerek idarecilere teslim etti. Okul yöneticileri ile birlikte topladıkları yardım malzemelerini kolilere yerleştiren öğrenciler, deprem bölgesindeki arkadaşlarına da “Size düşen ateş bizim ateşimiz, sizin acınız bizim acımız. Rabbim bir daha göstermesin. Kalbimiz, gönüllerimiz sizinle, sizlerle” ve “Canım arkadaşım ben oynadım, sende oyna. Yüzün hep gülsün” şeklinde mesajlar yazdı. Topladıkları yardımları 26 adet koliye yerleştiren öğrenciler önümüzdeki günlerde bu kolileri Malatya’da ki deprem bölgesine göndermeyi planlıyor. Kurtlar Köyü İlkokulu Müdürü Saygın Türk, yardım kampanyasına kalplerini ortaya koyarak destek veren başta öğrenciler olmak üzere, öğrenci velileri, öğretmenler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
13:11
İkindi
16:13
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Canan Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Üzerine kömür parçası düşen maden işçisi yaralandı

Üzerine kömür parçası düşen maden işçisi yaralandı

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.