YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İlkokul öğrencileri Öğretmenler Günü’nü MCBÜ’de fidan dikerek kutladı

İlkokul öğrencileri Öğretmenler Günü’nü MCBÜ’de fidan dikerek kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 24.11.2020 17:26 | Son Güncelleme

Manisa Şehzadeler Gazi İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Engin Budak ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.

Manisa Şehzadeler Gazi İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Engin Budak ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve akademisyenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutlayarak, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine çınar ve defne fidanı dikti.
24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, 3-D sınıfı öğrencilerinin hediye ettiği fidanların dikim etkinliğine, Rektör Ataç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Bora Canbula ve öğrenci velileri katıldı. “Yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren, özveriyle çalışan siz ve tüm öğretmenlerimizin bize kattığı her şey için minnettarız” diyen Gazi İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerine teşekkür eden Rektör Ataç, “Öğretmenlik mesleği geleceğin fidanlarını yeşertmek, ülkemize kalıcı fidanlar dikmek anlamına geliyor. Bugün bizleri unutmayan, küçük yüreklere teşekkür ediyor, öğretmenler günümüzün kutlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Ataç, günün sonunda 3-D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Engin Budak’a teşekkür belgesi takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:02
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Aksakal Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.