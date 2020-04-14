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İlkokul öğrencilerinden ’Aklını Kullan’ Projesi

BİLECİK HABERLERİ  | 14.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri, yürüttükleri Aklını Kullan Projesi kapsamında evlerinden çıkmayarak hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.1/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Keziban Erdeniz rehberliğinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında yürüttükleri proje ile sudoku, mangala, satranç, qbitz, koridor, üç taş, dokuz taş, look look, tangram gibi akıl ve zeka oyunlarını öğrendiler.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri, yürüttükleri Aklını Kullan Projesi kapsamında evlerinden çıkmayarak hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.
1/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Keziban Erdeniz rehberliğinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında yürüttükleri proje ile sudoku, mangala, satranç, qbitz, koridor, üç taş, dokuz taş, look look, tangram gibi akıl ve zeka oyunlarını öğrendiler. Öğrendikleri oyunlar ile mantıklı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdikleri gibi eğlenceli vakit de geçirdiler. Tüm dünya ülkelerinin etkilendiği Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle vatandaşların evlerinden çıkmadığı bugünlerde, 1/B sınıfı öğrencileri aileleri ile hem kaliteli zaman geçiriyor hem de eğlenerek öğreniyorlar. Bu bağlamda Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri tüm arkadaşlarını ve ailelerini akıl ve zeka oyunları oynamaya davet etti.

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