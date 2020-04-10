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İlkokul öğrencisi Aleyna Başkan Örki’den kitap istedi

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını mücadelesine evde kalarak destek veren 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı geçlerin kitap talepleri Pamukkale Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Korona virüs salgını mücadelesine evde kalarak destek veren 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı geçlerin kitap talepleri Pamukkale Belediyesi tarafından karşılanıyor. İlkokul 3. Sınıf öğrencisi Aleyna Nur Koç, okuyacak kitabı kalmayınca Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye video göndererek kitap istedi.
Pamukkale Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde birçok çalışmayı başarıyla yürütüyor. Salgının önlenmesi için 65 yaş üstü ve 20 yaş altında gençlerin de sokağa çıkmaları kısıtlanmasının ardından Kitap Kafe görevlileri üyelerin kitap ihtiyaçlarını evlere kitap götürerek karşıladı. Kitap Kafe üyesi vatandaşlar “0505 187 86 24” nolu telefona ulaşarak kitap talebinde bulunabiliyor. Pamukkale Belediyesi ekiplere bu taleplere en kısa sürede cevap vererek evlere kitap servisi yapıyor. Akköy’de yaşayan ilkokul öğrencisi Aleyna Nur Koç, okuyacak kitabı kalmayınca Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye video göndererek kitap istedi. Pamukkale Belediyesi’nin sosyal medya hesabına yolladığı videoda, önce kendini tanıttı ve ardından 3. sınıfa gittiğini ve evdeki tüm kitaplarını birkaç kez okuduğunu belirtti. Evden dışarı çıkmadığını belirten Koç’un mesajını alan Başkan Örki harekete geçti.

“Siz yeter ki bol bol kitap okuyun biz size kitap göndeririz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu talebe hemen cevap vererek, Kitap Kafe’den Aleyna Nur’un Akköy’deki evine kitap gönderdi. Kitapları görünce mutlu olan minik kız, bu mutluluğunu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile paylaştı. Başkan Örki ile Aleyna Nur görüntülü olarak konuştu. Başkan Örki, “Siz yeter ki bol bol kitap okuyun. Biz size kitap göndeririz. Senin videolu mesajını aldım. Hemen sana kitap gönderdim. Sana ve arkadaşlarına istediğin kadar kitabı seve seve ulaştırırız. Okullar kapalı sokağa çıkamıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Ama biraz daha sabredelim, korona virüsü hep birlikte yeneceğiz” dedi.

“Evde kal çağrısına uyarak evden çıkmıyoruz”
Kitapları eve gelince yüzü gülen Aleyna Nur Koç, “Pamukkale Belediye Başkanım Avni Örki bana bir sürü kitap göndermiş. Çok mutlu oldum” dedi. Aleyna Nur’un babası Şenol Koç da kızının kitap okumayı çok sevdiğini söyleyerek, “Birçok kitabı vardı kızımın. Ancak bunları kısa zamanda bir kaç kez okudu. Evde kal çağrısına uyarak evden çıkmıyoruz. Başkanımız hemen kitap gönderdi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Anne Nermin Koç ise “Pamukkale Belediyesi’ne bu ve benzeri hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kızımın mutlu olmasını sağlayan herkese minnettarım” dedi.

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