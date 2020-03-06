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İlkokulda deprem ve personel tahliye tatbikatı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda Deprem Haftası nedeniyle deprem ve personel tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.Öğrencilerin okulda deprem sırasında nasıl davranmaları gerektiğini en iyi şekilde kavramaları için habersiz deprem ve personel tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” Öğrencilerimiz çalan siren ile deprem olduğu varsayılarak deprem anında nasıl davranacakları konusunda tecrübe kazanmış oldular.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda Deprem Haftası nedeniyle deprem ve personel tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Öğrencilerin okulda deprem sırasında nasıl davranmaları gerektiğini en iyi şekilde kavramaları için habersiz deprem ve personel tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” Öğrencilerimiz çalan siren ile deprem olduğu varsayılarak deprem anında nasıl davranacakları konusunda tecrübe kazanmış oldular. Sonrasında çalan siren ile de Personel Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. 176 öğrenci ve 11 personel, 84 saniyede okul binasını güvenli bir şekilde boşaltarak okul bahçesindeki toplanma alanında toplandılar” dedi.

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