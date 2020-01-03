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  4. İlkokulda düşünce ve okuma atölyesi açıldı

İlkokulda düşünce ve okuma atölyesi açıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 03.01.2020 20:31 | Son Güncelleme

Samsun Bafra 30 Ağustos İlkokulunda veli ve öğretmen iş birliği ile düşünce ve okuma atölyesi açılışı yapıldı.Okul Müdürü Süleyman Kaplan, kütüphaneyi rengarenk yapıp cazip hale getirerek zeka oyunlarıyla aynı ortamda atölyede buluşturmak istediklerini söyledi.Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Bakanlığımız 2023 Vizyonu doğrultusunda okullarımızda çeşitli alanlarda atölyeler açarak öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Samsun Bafra 30 Ağustos İlkokulunda veli ve öğretmen iş birliği ile düşünce ve okuma atölyesi açılışı yapıldı.
Okul Müdürü Süleyman Kaplan, kütüphaneyi rengarenk yapıp cazip hale getirerek zeka oyunlarıyla aynı ortamda atölyede buluşturmak istediklerini söyledi.
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Bakanlığımız 2023 Vizyonu doğrultusunda okullarımızda çeşitli alanlarda atölyeler açarak öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız. Bugün de 30 Ağustos İlkokulunda kitap ve zeka oyunları birlikte değerlendirerek atölyemizi açtık" dedi.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığının atölye çalışmalarının öğrencilerde zeka, kişisel gelişim, el beceri ve sanatlarını ortaya çıkarmada fırsat verdiğini söyledi.
Öğrencilerle ve velilerle sohbet eden Kaymakamı Ertürkmen, okul öğrencisi Göktuğ Kaplan ile satranç oynadı.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Dursun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hasan İrer, Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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