İlkokulda ikaz ve alarm tatbikatı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda Sivil Savunma Günü nedeniyle “İkaz ve Alarm” tatbikatı gerçekleştirildi.

Atatürk İlkokulu’nda olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla Sivil Savunma Kulübü Danışman Öğretmen Şevket Şen gözetiminde yapılan “İkaz ve Alarm” tatbikatı öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaptılar. Daha sonra personel ve öğrencilere, sivil savunmanın önemi, tanım, kavram ve tedbirleri ile ikaz ve alarm işaretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) silahların etkileri, bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve karartma konularında eğitim verildi. Alarm işaretleri üzerine 15 personel ve 137 öğrenci hiçbir kargaşaya yer vermeden yangın merdivenlerinden ve giriş kapısından okulu çok kısa sürede planlı bir şekilde boşaltarak okul bahçesinde güvenli bir alana toplandılar. Burada öğrencilere Hisarcık Belediyesi İtfaiye Ekiplerince yangının yangın söndürme tüpü ile nasıl söndürüleceği tatbiki olarak gösterildi.

Daha sonra okul önünde toplanan öğrencilere Sivil Savunma Günüyle ilgili bilgiler verildi. Öğrenciler günle alakalı şiirler okudu.

