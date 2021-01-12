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İLKSAN 78 yaşında

12.01.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 78’inci yaşını kutluyor.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 78’inci yaşını kutluyor. 13 Ocak 1943 tarihinde 4357 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sandığın yardım yapılan üye sayısı ve yardım miktarı bakımından 2020 yılında rekora ulaştığı duyuruldu.

13 Ocak 1943 tarihinde 4357 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 78’inci yaşını kutluyor. Kurumun kuruluş yıl dönümü nedeni ile Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz tarafından yayınlanan mesajda, Sandığın geçen zaman içinde 400 bini aşkın eğitim çalışanının aktif ve emekli yaşamına karşılıksız sosyal yardımlar vasıtasıyla dokunduğunu, halihazırda 287 bin üyesine hizmet vermeye davam ettiğini ifade etti. Sandığın 2020 yılı faaliyetlerinden de bahseden Yılmaz, “Yardım yapılan üye sayısı ve yardım miktarı bakımından 2020 yılında rekor seviyeye ulaştı. 2020 yılında 25.819 sandık üyesine 294.373.695,34 TL karşılıksız yardım yapıldı. Sosyal yardımların yaygınlaştırılması amacı ile başta üniversiteler olmak üzere tüm paydaşlarla Aktüeryal dengenin tespiti çalışmaları yürütüldü” dedi.

“60.000 TL 60 ay vade ile ikraz”
Sandığın karşılıksız yardımları dışında İkraz (kurum içi borçlanma) faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, “Dileyen tüm üyelere 60 ay vade ile 60.000 TL borçlanma imkanı sunduk. Enflasyon nispetinde nema uygulaması yapılan borçlanma imkanından 2020 yılında, 36.629 üyenin istifade etti. Bunun dışında evlenen üyelere de faizsiz ve masrafsız olarak 18 ay vade ile 6.000 TL borç verildik. Borçlanma başvurularının da 2021 yılında e-devlet uygulamasına taşınması için gerekli çalışmalar başlatıldığı” diye konuştu.

“Bir yılda 62.448 üye faydalandı”
Yılmaz, “İLKSAN’ın 2020 yılı Karşılıksız Sosyal Yardım Faaliyetlerinden 25.819, Karşılıklı Sosyal Yardım Faaliyetlerinden ise 36.629 olmak üzere son bir yılda toplam 62.448 üye faydalandı. Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen 521 üyeye ise kişi başı 1.500 TL doğrudan nakdi afet desteğinde bulundu” ifadelerine yer verdi.

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