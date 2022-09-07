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İLKSAN, Necmettin öğretmenin memleketi Gümüşhane'de şehit öğretmenleri anma etkinliği düzenleyecek

07.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İLKSAN, Necmettin öğretmenin memleketi Gümüşhane'de şehit öğretmenleri anma etkinliği düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından düzenlenen şehit öğretmenleri anma etkinlikleri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın memleketi Gümüşhane'de yarın başlayacak.

İLKSAN tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Eylül 1994'te PKK terör örgütünce şehit edilen öğretmenlerin anısına tek seferde en çok eğitim şehidinin verildiği 11 Eylül'ün "Şehit Öğretmenleri Anma Günü" olarak belirlendiği ifade edildi.

Şehit öğretmenleri anma etkinliklerinde, görevi başında şehit edilen 174 eğitim çalışanının anıldığı belirtilen açıklamada, bu yılki etkinliklerin 5 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Çiftçibaşı köyü ilkokulunda görev yaparken yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, yarın başlayacak ve iki gün sürecek etkinlikler kapsamında, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesinde bulunan ailesinin ve kabrinin ziyaret edileceği bildirildi. Gümüşhane Merkez Kemaliye Camisi’nde mevlit okutulacağı da belirtilen etkinliklerde, il merkezinde Şehit Öğretmenler Künye Fotoğraf Sergisi'nin açılacağı ve Torul ilçe merkezinde Torul Belediyesi-İLKSAN iş birliği ile Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Parkı'nın açılış töreninin gerçekleştirileceği kaydedildi.

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