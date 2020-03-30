YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. İlküvez atık arıtma tesisi temizleniyor

İlküvez atık arıtma tesisi temizleniyor

ORDU HABERLERİ  | 30.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ilçesi İlküvez sahasında bulunan atık ayrıştırma tesisinde çevre düzenleme ve temizleme çalışmalarına başladı.Ordu Valiliği’nce alanda alınan gerekli güvenlik önlemleri sonucunda Büyükşehir Belediyesi 30 temizlik görevlisiyle birlikte tesiste çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ilçesi İlküvez sahasında bulunan atık ayrıştırma tesisinde çevre düzenleme ve temizleme çalışmalarına başladı.
Ordu Valiliği’nce alanda alınan gerekli güvenlik önlemleri sonucunda Büyükşehir Belediyesi 30 temizlik görevlisiyle birlikte tesiste çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde çalışmaların bitirilmesini planlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemelerinin ardından görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Çaybaşı İlküvez Atık Ayrıştırma Tesisisi’nde gerekli temizleme çalışmalarının yapıldığını ifaden eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Güvenlik kuvvetlerimizin buradaki güvenliği sağlamalarıyla birlikte biz de burada bütün ekiplerimizle düzenleme çalışmalarımıza başladık. 30 temizlik görevlimizle birlikte şuan bu alanı temizliyoruz. İnşallah birkaç güne etrafta bulunan görüntü kirliliğini ortadan olacağız” dedi.
Çaybaşı İlküvez Atık Ayrıştırma Tesisi’ni yüklenici firmaya teslim ettiklerini, bundan sonraki enerji faaliyetlerini yüklenici firmanın yapacağını belirten Şişman, “Biz de organik maddeyi tamamen ayrıştırdıktan sonra buraya teslim edeceğiz. Organik maddeden enerji üretilmesi işi, sızıntı suları ile alakalı problemleri veya alınması gereken bütün önlemler firma tarafından yapılacak. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı’yla birlikte burada sıkı bir kontrol yürüteceğiz. Bu tesisin gerek görüntü gerekse koku anlamında çevreye zarar vermemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize burada güvenliği sağladığı için Başta Sayın Valimiz Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Öncelikli olarak amacımız çevreyi korumak”
Öncelikli amaçlarının çevreyi korumak olduğunu belirten Ordu Yenilebilir Enerji Proje Müdürü Burak Gültekin, amaçlarının çevreyi korumak, çöpleri kullanılabilir ve dönüştürülebilir hale getirmek, kamuya ve milli gelire bir katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
Gültekin, “Buradaki tesiste günde yaklaşık 150 metreküp kapasitesinde olup sahadan çıkan bütün suyu doğal deşarj yönetimi yaparak çevreye hiçbir zarar vermeden arıtıyoruz. Sahamızda ilk etapta depolama yapacağımız alanda 3,5 megabaytlık bir elektrik enerjisi üretimi elde edeceğiz. Sonraki etaplarda 7 megabayta kadar bunun yükseltilmesi planlanıyor. Sahanın doğa ve çevre koşulları düşünüldüğü zaman biraz daha özenli davranmamız gereken bir bölgede bulunuyoruz. Yağış alan bir bölgedeyiz. İlk önceliğimiz suyu kontrol altında tutmak. Bunun için de çevre ve sızıntı sularını birbirinden ayıracak bütün sistemlerin şuan altyapı çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların bitirilmesinin ardından yağmur suları, kullanım suları ve atık suları ayrıştırarak doğaya hiçbir zarar vermeden tekrardan saha dışına çıkarılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Ordu Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:08
Öğle
12:38
İkindi
16:10
Akşam
18:58
Yatsı
20:19

Ordu Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Hastaneler Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Onur Eczanesi
Altinordu
Deva Eczanesi
Fatsa
Erguvan Eczanesi
Fatsa
Arı Eczanesi
Unye
Atila Ada Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ordu'da orman yangını

Ordu'da orman yangını

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.