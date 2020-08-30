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İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi açılışa hazır

ADANA HABERLERİ  | 30.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

Osmanlı tıp tarihi, Antik Anadolu tıp tarihi ve paleostomatoloji alanlarında yaptığı araştırmaların yanı sıra tıp tarihi alanındaki en önemli eserleri günümüz Türkçesine kazandırarak, tıp tarihine önemli hizmetler veren Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof.

Osmanlı tıp tarihi, Antik Anadolu tıp tarihi ve paleostomatoloji alanlarında yaptığı araştırmaların yanı sıra tıp tarihi alanındaki en önemli eserleri günümüz Türkçesine kazandırarak, tıp tarihine önemli hizmetler veren Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel’in 1972 yılından beri biriktirdiği eserlerle donatılan Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi açılışa hazır.
Adana’nın merkez Seyhan İlçe Belediyesinin Ulucami Mahallesi, Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan tescilli kültür varlığı olan yapıyı kamulaştırıp, Prof. Dr. İlter Uzel ile protokol imzalayarak hayata geçirdiği Tıp ve Diş Hekimliği Müzesinde restorasyonun tamamlanmasının ardından eserlerin müzeye taşınması tamamlandı.
Türkiye’de tıp tarihi ve deontoloji alanında doktora yapan ilk diş hekimlerinden olan, tıp tarihine kazandırdığı eserler nedeniyle 2000 yılında Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü ve 2011 yılında Puduhepa Bilim, Sanat Başarı Onur Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. İlter Uzel, müzedeki son çalışmaları yerinde incelerken yaptığı açıklamada, öncelikle bu özellikte bir ilk olan müzeyi Adana’ya kazandıran Seyhan Belediyesi’ne teşekkür etti.
Müzenin ilk çalışmalarının halen Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Zeydan Karalar döneminde başladığını, yeni başkan Akif Kemal Akay’ın da bu konuya hassasiyetle yaklaşıp çalışmaların bir an önce başlaması konusunda gerekli talimatları verdiğini belirten Prof. Dr. Uzel, “Değerli belediye başkanlarımız gelecek nesillere ve Türk Tıp ve Diş Hekimliği tarihine önemli bir eser kazandırdılar. Kendilerini yürekten kutluyorum” dedi.

Müzede neler var
İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi, Adana’nın tam merkezinde tarihi doku içinde yer alıyor. Tarih kokan müzenin girişinde geniş bir avlu ile ziyaretçilerin zorunlu ihtiyaçlarını giderecekleri wc ve lavabolar bulunuyor. 2 katlı ve 10 odalı müzede, Türk Tıbbına değerli hizmetler verenlerin isimleri de yaşatılıyor.
Müzede; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün üst çene kemiği kalıbının kopyası, 1840’lı yıllarda kullanılan Ermeni bir dişçiye ait dişçi koltuğu, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletler, tıp tarihi kitapları ve makalelerden oluşan binlerce eser, diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimler, bölgenin endemik bitkileri gibi çok nadide eserler yer alıyor.
Sağlık turizmine de önemli değer katacak müze, diş hekimliği ve tıp tarihi ile ilgili araştırma yapan akademisyenler için de zengin bir kaynak oluşturacak.

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