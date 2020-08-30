İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi açılışa hazır

Osmanlı tıp tarihi, Antik Anadolu tıp tarihi ve paleostomatoloji alanlarında yaptığı araştırmaların yanı sıra tıp tarihi alanındaki en önemli eserleri günümüz Türkçesine kazandırarak, tıp tarihine önemli hizmetler veren Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel’in 1972 yılından beri biriktirdiği eserlerle donatılan Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi açılışa hazır.

Adana’nın merkez Seyhan İlçe Belediyesinin Ulucami Mahallesi, Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan tescilli kültür varlığı olan yapıyı kamulaştırıp, Prof. Dr. İlter Uzel ile protokol imzalayarak hayata geçirdiği Tıp ve Diş Hekimliği Müzesinde restorasyonun tamamlanmasının ardından eserlerin müzeye taşınması tamamlandı.

Türkiye’de tıp tarihi ve deontoloji alanında doktora yapan ilk diş hekimlerinden olan, tıp tarihine kazandırdığı eserler nedeniyle 2000 yılında Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü ve 2011 yılında Puduhepa Bilim, Sanat Başarı Onur Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. İlter Uzel, müzedeki son çalışmaları yerinde incelerken yaptığı açıklamada, öncelikle bu özellikte bir ilk olan müzeyi Adana’ya kazandıran Seyhan Belediyesi’ne teşekkür etti.

Müzenin ilk çalışmalarının halen Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Zeydan Karalar döneminde başladığını, yeni başkan Akif Kemal Akay’ın da bu konuya hassasiyetle yaklaşıp çalışmaların bir an önce başlaması konusunda gerekli talimatları verdiğini belirten Prof. Dr. Uzel, “Değerli belediye başkanlarımız gelecek nesillere ve Türk Tıp ve Diş Hekimliği tarihine önemli bir eser kazandırdılar. Kendilerini yürekten kutluyorum” dedi.