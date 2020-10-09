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İlyas Bayram Stadyumu tribünü yenileniyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.10.2020 14:07 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlyas Bayram Stadyumu kapalı tribününün yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.1970 yılında inşa edilen ve daha sonraki yıllarda üzeri kapanan Biga İlyas Bayram Stadyumu tribünlerinin yenilenmesi işlemlerinde sona gelindi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlyas Bayram Stadyumu kapalı tribününün yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.
1970 yılında inşa edilen ve daha sonraki yıllarda üzeri kapanan Biga İlyas Bayram Stadyumu tribünlerinin yenilenmesi işlemlerinde sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyerek, kolaylıklar dileyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı’dan proje ve çalışmalar hakkında bilgi alarak stadyumu gezdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Yarım asrı bulan köklü tarihi ve binlerce dev maça ev sahipliği yapan İlyas Bayram Stadyumu’muzun tribünlerinin yenileme çalışmalarına Bismillah dedik. Söz verdiğimiz gibi Biga’mızdaki tüm spor tesislerimizi bir bir yeniliyoruz ve Biga’mıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Yenilenecek olan stadımız Biga’mıza, tüm spor camiamıza, takımlarımıza ve sporsever misafirlerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.
13 Ekim 2020 tarihinde yapılacak ihalenin ardından, 6 ay gibi bir sürede bitmesi planlanan tribünle İlyas Bayram Stadyumu 4 adet soyunma odası, 2 adet hakem odası, eşgüdüm toplantı odası ve çok amaçlı odalara sahip olacak. Tesislerdeki stadyum tamamlandığında 2 bin kişilik kapalı alan olarak hizmet verecek.

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