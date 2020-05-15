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İlyas Bey Gebze’de dualarla anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

Osmanlı Devleti’nin Sultanı Orhan Gazi döneminde Kocaeli bölgesindeki birçok yerin Osmanlı topraklarına katılmasında büyük katkı sağlayan İlyas Bey Cami bahçesinde düzenlenen programla dualarla yad edildi.Osmanlı Devleti’nin Sultanı Orhan Gazi döneminde Kocaeli bölgesindeki birçok yerin Osmanlı topraklarına katılmasında büyük katkı sağlayan Akça Koca Gazi’nin oğlu olan İlyas Bey, düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Osmanlı Devleti’nin Sultanı Orhan Gazi döneminde Kocaeli bölgesindeki birçok yerin Osmanlı topraklarına katılmasında büyük katkı sağlayan İlyas Bey Cami bahçesinde düzenlenen programla dualarla yad edildi.
Osmanlı Devleti’nin Sultanı Orhan Gazi döneminde Kocaeli bölgesindeki birçok yerin Osmanlı topraklarına katılmasında büyük katkı sağlayan Akça Koca Gazi’nin oğlu olan İlyas Bey, düzenlenen anma programıyla yad edildi. Kabrinin bulunduğu ve adının yaşatıldığı İlyas Bey Cami bahçesinde düzenlenen programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, gazeteci-yazar İsmail Kahraman, belediye başkan yardımcıları katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’mizin manevi önderlerini, ilçemize eser bırakmış kıymetlerimizi yad ediyoruz. Bugün de İlyas Bey’i anmak üzere bir araya geldik. Geleceğimizin teminatı gençlerimize tarihimizdeki değerlerimizi tanıtmak ve bugünlere taşınan kültürel mirasımızın kıymetini kendilerine aktarmaya önem veriyoruz. Geçmişini tam olarak bilmeyenlerin geleceği de olamaz. Bu vesileyle düzenlediğimiz anma programında yad ettiğimiz merhum İlyas Bey’in mekanı cennet olsun inşallah” dedi.
Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da Gebze’nin tarihi değerlerini anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anma programı için ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanına teşekkür etti. Araştırmacı gazeteci yazar İsmail Kahraman da İlyas Bey hakkında tarihi bilgileri paylaştı. Program, İlçe Müftsüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı duanın ardından sona erdi.

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