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İmalat sanayi firmalarına sıkı denetim

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında, Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan kurullar, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.Virüs salgınının önlenmesi amacıyla insanların toplu halde yakın mesafede bulunduğu ticari ve sosyal alanların tamamının kapatıldığı Adıyaman’da, zorunlu olarak faaliyetlerine devam eden imalat sanayi sektöründe alınan tedbirler ilgili kurumlarca denetleniyor.Adıyaman Valiliği öncülüğünde sanayi ve teknoloji il müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ile İŞKUR il Müdürlüğünden oluşan ekipler, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaları inceledi.Tüm işletmelerin korona virüs salgın riskine karşı aldığı tedbirleri inceleyerek, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına öncelik veren ekipler, gerçekleştirdikleri firma ziyaretlerinde, işletmelerin aldığı tedbirlerin İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uygunluğunu, personelin servisle gidiş geliş düzenlemelerini, iş yerine girişlerde vücut ısısı ölçümleri, vardiyalı personelin çalışma durumları, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması gibi hususları denetleyerek, tedbir kararlarına uygun olmayan işletmelere de yasal işlem yapıyor.

Türkiye genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında, Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan kurullar, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.
Virüs salgınının önlenmesi amacıyla insanların toplu halde yakın mesafede bulunduğu ticari ve sosyal alanların tamamının kapatıldığı Adıyaman’da, zorunlu olarak faaliyetlerine devam eden imalat sanayi sektöründe alınan tedbirler ilgili kurumlarca denetleniyor.
Adıyaman Valiliği öncülüğünde sanayi ve teknoloji il müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ile İŞKUR il Müdürlüğünden oluşan ekipler, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaları inceledi.
Tüm işletmelerin korona virüs salgın riskine karşı aldığı tedbirleri inceleyerek, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına öncelik veren ekipler, gerçekleştirdikleri firma ziyaretlerinde, işletmelerin aldığı tedbirlerin İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uygunluğunu, personelin servisle gidiş geliş düzenlemelerini, iş yerine girişlerde vücut ısısı ölçümleri, vardiyalı personelin çalışma durumları, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması gibi hususları denetleyerek, tedbir kararlarına uygun olmayan işletmelere de yasal işlem yapıyor.

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