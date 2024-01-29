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İmalathanede korkutan yangın...Alevler ahıra sıçramadan söndürüldü

İHA İHA
29.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir imalathanede elektrik panosundan çıktığı düşünülen yangın bütün işyerini sardı.

İmalathanede korkutan yangın...Alevler ahıra sıçramadan söndürüldü

Yangın işyerinin yanında bulunan ve içinde çok sayıda küçükbaş hayvanın bulunduğu alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın dün gece 21.00 sıralarında Yalova Yolu Süpürgelik Mevkiinde bulunan bir imalathanede çıktı. Alınan bilgilere göre işyerinin kapalı olduğu esnada imalathanenin içinden dumanlar yükseldiğini gören bekçi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İşyeri elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Yangına Orhangazi ve Gemlik’ten gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN AHIRINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDü

Yangın nedeniyle işyerinin hemen yanında bulunan ve içinde çok sayıda küçükbaş hayvanın yer aldığı alana sıçramaması için ekipler büyük mücadele verdi. Yangına yakın alanda bulunan samanlar işyeri sahipleri tarafından bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.
Yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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