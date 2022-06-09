YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İmam Harun için adalet arayışı sürüyor

İmam Harun için adalet arayışı sürüyor

09.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam Harun için adalet arayışı sürüyor

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "apartheid" rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden İmam Abdullah Harun'un ailesi, gözaltında öldürülen babalarının ölümünün aydınlatılmasını istiyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Savcılık Otoritesi, İmam Harun'un gözaltında ölümüyle ilgili ailesinin uzun süredir yaptığı yeniden soruşturma talebini kabul etti.

İmam Harun'un oğlu Muhammed Harun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölümünün 53'üncü yıl dönümünde babasının ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden açıldığını ve gerçeği duymak istediklerini belirtti.

Muhammed Harun, babasının gözaltında hayatını kaybettiğine dikkati çekerek babası İmam Harun için adalet ve suçluların yakalanmasını istediklerini vurguladı.

Aile olarak zorlu yıllar geçirdiklerine işaret eden Muhammed Harun, bir diğer isteklerinin ise Harun'un ilham verici karakteriyle yeni nesillere örnek olması olduğunu söyledi.

- Irkçılığa karşı direnen bir lider: İmam Harun

Güney Afrika'da Müslümanların ırkçılık ve hak mücadelesinin sembol isimlerinden İmam Harun, 1924'te Cape Town'da doğdu.

İlköğretim eğitimini tamamladıktan sonra dini ilimler öğrenmek üzere Suudi Arabistan'a giden İmam Harun, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ülkesine döndü.

İmam Harun, 1955'te Cape Town'daki El-Camia Camisi'nde imamlık yapmaya başladı. Kadınlar ve çocuklarla ilgili meselelere eğilen İmam Harun, kısa sürede toplumsal sorunları konu alan hutbeleriyle tanınmaya başladı.

Claremont Müslüman Gençlik Derneği (CMYA) ve Muslim News gazetesini kuran İmam Harun, başta gençler olmak üzere toplumu apartheid rejimine karşı harekete çağırdı.

İmam Harun, 1969'da apartheid rejimine karşı verdiği mücadele nedeniyle işkence altında hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldıİtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
Kütahya'da belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldıKütahya'da belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Bitlis ve Gaziantep'te FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyonBitlis ve Gaziantep'te FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Perşembe

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tamirhane Plus Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.