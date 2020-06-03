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İmam Hatip okulunda kan bağışına destek

İZMİR HABERLERİ  | 03.06.2020 11:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile başlatılan “İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası, İzmir İmam Hatip okullarında da destek gördü.İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile başlatılan “İyilik Kanımızda Var" kampanyası kapsamında kan bağışında bulunuldu.

İmam Hatip okulunda kan bağışına destek

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile başlatılan “İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası, İzmir İmam Hatip okullarında da destek gördü.
İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile başlatılan “İyilik Kanımızda Var" kampanyası kapsamında kan bağışında bulunuldu. Kan bağışı programına Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İzmir il Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, okul müdürü, öğretmenler, veliler ve mahalle sakinleri katıldı. Program esnasında proje ile alakalı bilgi veren İzmir il Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, "Kızılay ve Milli Eğitim Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine, kampanyaya omuz omuza katıldık. Gerek personelimiz gerekse mahalle sakinleri tarafından kampanyaya büyük ilgi oldu. Bu iyilik hareketi İzmir’deki tüm ilçelerde bulunan İmam Hatip okullarında devam edecek ve tahminimizce bini aşkın tüp kan bağışına aracılık edeceğiz. Ben de bu vesile ile burada bulunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

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