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‘İmam Hatip Ortaokulu Hafız Yetiştirme’ başvuruları başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl proje okulu olarak kabul edilen Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı Mahmut Naim Karaman Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’na başvurular devam ediyor.İlkokul 4.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl proje okulu olarak kabul edilen Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı Mahmut Naim Karaman Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu’na başvurular devam ediyor.
İlkokul 4. sınıftan mezun olacak öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde hem ortaokul eğitimi hem de hafızlık eğitimini birlikte alabilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Seydiler İlçe Müftülüğü’nün ortak çalışması ile yürütülecek olan hafız yetiştirme projesinde, ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasından seçilerek projeye alınan öğrenciler öğlene kadar hafızlık eğitimlerini görecekler. Öğle sonrasında ise akademik eğitimlerine devam edecekler. Böylece öğrenci hem hafızlığını tamamlayacak hem de akademik eğitimden, okul ortamında ve sosyal çevreden uzak kalmadan, üstelik sene kaybına uğramadan eğitim ve öğretimlerine devam edebilecek.
Ayrıca bu proje ile şahsiyet sahibi, her ortam ve şartta inandığı değerlerden ödün vermeden yaşayan ve inandığı değerleri savunan, değerlerin içselleştirilmesinde Kur’an ayetlerin anlamından ve hafızlık eğitiminin kazanımlarından yararlanan, kendisi ve toplumu için faydalı olmayı hedefleyen gençlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.
İmam Hatip Ortaokulları arasında hafızlık yetiştirme projesinde sadece Türkiye’de 51 okul bulunuyor. Hafız yetiştirme projesinde Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı Mahmut Naim Karaman İmam Hatip Ortaokuluna başvurular, 5 Nisan’da başladı. Başvurular 30 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyenler okulun web sitesinden de internet ortamında başvuru yapabilecekler. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte okula alınacak öğrenciler, Haziran ayı içerisinde okula kabul sınavına girecek. Sınavı kazanan öğrenciler, yaz döneminde 8 haftalık yaz kampına alınacak. Yaz kampı sonrasında mülakat yapılacak ve öğrencilerin okula kabul edilmesine karar verilecek.
Okulda hafızlık ve örgün eğitiminin yanı sıra futbol, güreş, hentbol ve masa tenisi alanlarında da çalışmalar yapılacak. Ayrıca ney kursu, musiki kursu, şan dersleri, semazen ekibi, ebru çalışmaları ve robotik kodlama çalışmaları okulda verilmesi planlanıyor. Okulda erkek öğrenciler eğitim görebilecek.

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