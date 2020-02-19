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İmam hatipli kızlardan savaş mağdurlarına un yardımı

MANİSA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İdlib’de yaşayan savaş mağdurları için un yardımında bulundu.Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Gönül Çiftçioğlu öncülüğünde yapılan yardım kampanyasında savaş mağduru insanlar için un gönderildi.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İdlib’de yaşayan savaş mağdurları için un yardımında bulundu.
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Gönül Çiftçioğlu öncülüğünde yapılan yardım kampanyasında savaş mağduru insanlar için un gönderildi. Okul Müdiresi Gönül Çiftçioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İyilik yaptıkça bulaşan, bulaştıkça çoğalan bir eylemdir. Tüm kardeş okullarımızı aynı duyarlılığa davet ediyoruz. Çocuklarım ve velilerim tamamen gönül rızaları ve kendi imkanları dahilinde böylesine güzel bir eyleme geçtiler. Bende öncelikle insan olarak ve okul müdiresi olarak yaptıkları bu örnek davranışı canı gönülden kutluyor ve Rabbimden böyle yetiştirilen evlatlarımızın sayılarının artırılmasını diliyorum" dedi.

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