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İmam ramazanda canlı yayınlarla cemaatine ulaştı

İZMİR HABERLERİ  | 22.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Fatih Camisi'nin imam hatibi Gazali Ateş, koronavirüs nedeniyle camide buluşamadığı cemaatiyle YouTube kanalı ve sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim ve din dersleri veriyor - Gazali Ateş: - "Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgi ve alakasıyla karşılaştım. 'Hocam bizler bu ramazan camiye gelemedik ama siz her gün evimize gelip dinimizi anlattınız.' demeleri beni çok duygulandırdı"

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde imam hatip Gazali Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiye gelemeyen cemaate, YouTube kanalı ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla ulaşıyor.

Erzincan doğumlu 57 yaşındaki Ateş, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan salgın nedeniyle bu ramazanı mahzun geçiren cemaat için bir şeyler yapmak istedi.

Cemaate YouTube kanalı ve sosyal medyadan ulaşmaya karar veren deneyimli imam, kanalında dini sohbetler gerçekleştirip mukabele geleneğini sürdürdü.

Sosyal medya hesaplarından Kur'an-ı Kerim dersleri de veren Ateş'in eşi de kadınlara aynı şekilde destek olmaya çalıştı.

WhatsApp gruplarıyla sürekli vatandaşlarla bir araya gelen Gazali Ateş, Kur'an-ı Kerim'den cüzler dağıtarak hatim yapılmasına da öncülük etti.

Ateş, her gün belirli saatlerde Kur'an-ı Kerim ve hadis okuyup takipçilerinin sorularını yanıtlıyor.

- "Aldığım yorumlar aşkımı ve şevkimi daha da artırdı"

Yaklaşık 40 yıldır meslekte özveriyle görev yapan Gazali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Erzincan'da mesleğe adım attığını, 1994-2000 yıllarında Fransa'da çalıştığını söyledi.

Daha sonra Aliağa ilçesine tayininin çıktığını ve 10 yıldır Fatih Camisi'nde mesleğini yapmaya gayret ettiğini anlatan Ateş, bu yıl ise bambaşka duygular yaşadığını ifade etti.

Camide cemaatten mahrum kalmanın üzüntüsünü yaşadığını, bu nedenle de böyle bir yöntem geliştirdiğini dile getiren Gazali Ateş, şunları kaydetti:

"Bu ramazan ayında yetkililer sosyal medyayı kullanarak yüce dinimizi anlatma, ayet ve hadisler paylaşma gibi gayret ve çaba içinde olmamızı önerdiler. Ben de bu doğrultuda YouTube kanalında ramazan ayı boyunca 30-40 dakika sohbetler yaptım. Vaazla vatandaşlarımıza bilgiler aktarmaya çalıştım. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın çok yoğun ilgi ve alakasıyla karşılaştım. 'Hocam bizler bu ramazan camiye gelemedik ama siz her gün evimize gelip dinimizi anlattınız' demeleri beni çok duygulandırdı. Aldığım yorumlar aşkımı ve şevkimi daha da artırdı. Bir taraftan da 'imamlar ne iş yapıyorlar' eleştirilerine en güzel cevabı vermiş oldum. Dilimin döndüğünce vatan, ezan ve bayrak sevgisini öğretmeye çalıştım. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alarak sokağa çıkmaları kısıtlanan büyüklerimize destek olmaya gayret ettim. Bu nedenle çok mutluyum."

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