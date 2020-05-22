İmam ramazanda canlı yayınlarla cemaatine ulaştı

Erzincan doğumlu 57 yaşındaki Ateş, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan salgın nedeniyle bu ramazanı mahzun geçiren cemaat için bir şeyler yapmak istedi.

Daha sonra Aliağa ilçesine tayininin çıktığını ve 10 yıldır Fatih Camisi'nde mesleğini yapmaya gayret ettiğini anlatan Ateş, bu yıl ise bambaşka duygular yaşadığını ifade etti.

Camide cemaatten mahrum kalmanın üzüntüsünü yaşadığını, bu nedenle de böyle bir yöntem geliştirdiğini dile getiren Gazali Ateş, şunları kaydetti:

"Bu ramazan ayında yetkililer sosyal medyayı kullanarak yüce dinimizi anlatma, ayet ve hadisler paylaşma gibi gayret ve çaba içinde olmamızı önerdiler. Ben de bu doğrultuda YouTube kanalında ramazan ayı boyunca 30-40 dakika sohbetler yaptım. Vaazla vatandaşlarımıza bilgiler aktarmaya çalıştım. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın çok yoğun ilgi ve alakasıyla karşılaştım. 'Hocam bizler bu ramazan camiye gelemedik ama siz her gün evimize gelip dinimizi anlattınız' demeleri beni çok duygulandırdı. Aldığım yorumlar aşkımı ve şevkimi daha da artırdı. Bir taraftan da 'imamlar ne iş yapıyorlar' eleştirilerine en güzel cevabı vermiş oldum. Dilimin döndüğünce vatan, ezan ve bayrak sevgisini öğretmeye çalıştım. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alarak sokağa çıkmaları kısıtlanan büyüklerimize destek olmaya gayret ettim. Bu nedenle çok mutluyum."

