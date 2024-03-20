İmam ve eşi, teravih dönüşü kazada hayatını kaybetti

Kaza dün saat 01.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan Yunusemre Camii İmamı Hasan İzci (61), teravih namazını kıldırmak için geçici görevle Yamanlar Mahallesi’ne gitti. Görev sonrası dönüş yolunda Hasan İzci’nin kullandığı 35 AG 2792 plakalı Hyundai marka otomobil, yokuş aşağı inerken takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken otomobil içerisinde sıkıştığı belirlenen Hasan İzci ve eşi Makbule İzci (60), itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise, Hasan ve Makbule İzci çiftinin hayatını kaybettikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden cami imamı Hasan izci ve eşi Makbule İzci’nin cenazeleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada gerçekleşen işlemlerin ardından cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri Balıkesir Havran’a gönderildi. Çiftin cenazeleri, Şapçı Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

