YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İmamoğlu, "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışını yaptı

İmamoğlu, "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışını yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı’nda faaliyete geçen “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışına annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na pazar açılışında Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı’nda faaliyete geçen “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışına annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na pazar açılışında Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın da eşlik etti. İmamoğlu, annesi ile birlikte üretici kadınlar ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti. Zonguldak Devrek’ten gelen kadın girişimciler, İmamoğlu’na ev yapımı ürünlerini ikram etti.
Kadıköy Salı Pazarı’nda olduğu gibi Beşiktaş’ta da bir pazar açmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, “Üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul’un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Bizim amacımız toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek” dedi.
Konuşmasının ardından pazarı gezen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında pazardan ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Dolu tütünlere zarar verdi

Dolu tütünlere zarar verdi

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:36
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.