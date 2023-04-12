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İmamoğlu ve Akşener, İstanbul’daki muhtarlar ile iftarda bir araya geldi

12.04.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da muhtarlar ile iftarda bir araya geldi.

İmamoğlu ve Akşener, İstanbul’daki muhtarlar ile iftarda bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Yenikapı’da bulunan Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde İstanbul muhtarlarına iftar programı düzenledi.

Düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok muhtar katıldı. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İftarın ardından kürsü konuşmaları gerçekleştirildi.

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Muhtarlık belki dünyada olmayan çok az olan bir yönetim şekli olarak ülkemizde var, çok eski bir makam ama aynı zamanla bu toprakların ve bizim örf adetlerimizin geliştirdiği bir usul. Bu usulü kaybetmek yerine bugün demokrasinin bütün dünyada ihtiyaç olarak yukarıya doğru tırmandığı bir ortamda tam aksine muhtarlık durumunu güçlendirmek ve muhtarlık kurumunu daha kurumsal hale getirmek konusunda kararlı bir süreci ortaya koymalıyız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla çok sağlam bir diyalog, çok sağlam bir ilişki kurmak ve onlarla beraber sahada olma konusunda özenli bir gayret gösterdik. Örneğin şahsen ben hangi ilçeye gidersem gideyim, hangi mahalledeysem o mahallenin ya da yakın mahalle muhtarlarını davet ediyorum. Nasıl ki o ilçenin belediye başkanının yanımızda olması partisine bakmadan önemli bir unsur ise aynı şekilde meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızın bizimle beraber olması bizi sahada güçlendiriyor. Göremediğimiz eksiği bizimle paylaşıyorlar, duyamadığımız bir sorunu bizimle konuşuyorlar. Akılcı bir süreç yönetimi içerisinde bunu yaşayan ve yaşatan her siyasi kimlik kazançlı çıkar. Bu anlamda muhtarlarımızla ilgili çok özel adımlar attık diyebilirim." diye konuştu.

İMAMOĞLU, ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Özellikle şunu söylemek istiyorum, daha önce müdürlük diye tanımlanmış muhtarlık müessesesi artık İstanbul’da bir daire başkanlığı. 2022 yılında 8 milyon lira ile başlayan bütçesi olan daire başkanlığımız bu yıl 59 milyon liranın üzerinde bir bütçeyle muhtarlarımıza hizmet sunacak. Daire başkanlığımızın kurulmasıyla birlikte muhtarlarımızın ihtiyaçlarına hızla cevap verme konusunda gayret gösterdik. Şunu söylemek istiyorum İstanbul ya da herhangi bir şehirde baktığımız zaman tabii ki Valiliğimiz var, merkezi idarenin bir temsilcisi bir de bir yerel idare var. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı, ama ilçe, ama belde. Bu kavramları mutlaka eklenti olarak birleşik bir biçimde muhtarlıklar beraber çalışması çok kıymetli. Örneğin biz tabii ki kurumsal olarak Büyükşehir Belediyesinin kapısını çalan ve onlara destek sunduğumuz on binlerce hatta dönem dönem 100 binlerce diyeceğimiz vatandaşımız var. Ama muhtar nasıl bir kapı muhtar her vatandaşın ilk sıkıştığında ya da bir ailenin kendini yalnız hissettiğin çaresiz hissettiğim bir anda en yakınında çalacak kapı muhtarlarımız. Bu bağlamda göreve geldiğimiz ilk ramazan ayında muhtarlarımıza -az önce ifade ettiler- bütün muhtarlarımıza ciddi sayıda bir ramazan desteği konusunda dağıtım yaparak onlara dedik ki ’siz alın ve bildiğiniz fakir vatandaşlarımıza ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kurumumuz adına siz dağıtın’ dedik. Beş yıldır bu geleneği sürdürüyoruz gururla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

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