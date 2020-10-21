YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İmamoğlun’dan yeni taksi tartışmalarına cevap

İmamoğlun’dan yeni taksi tartışmalarına cevap

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, “İBB’nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, “İBB’nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek” cevabını verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. İmamoğlu, “İBB’nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz. Projenin akıbeti nasıl olacak” sorusuna şu cevabı verdi:
“Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. Bizim derdimiz, İstanbul’u çağdaş bir taksi modeli ile buluşturmak. Şu anda dünyada, belki de -kötü demeyeyim ama- ne yazık ki insanlarını mutsuz eden taksi işletmeciliğini İstanbul yaşıyor. Bunu çağdaş bir seviyeye ulaştırmak için adımlar atıyoruz. Sistemlerimizi anlatıyoruz; birincisi bu. İkincisi; taksiciler zaten benimle buluştuklarında, hatırlarsınız, ‘Kiralamayın; ama satın’ dediler. Aslında dert başka. Dert, ne yazık ki ilave olacak 6 bin taksi değil. Biz, o derdi anlamayız. Üçüncüsü; bir kere taksicilerin yetkisinde değil; ‘Kabul etmeyiz’ diye bir şey yok. 16 milyonun yetkisiyle UKOME hareket etmelidir. Taksiciler kime, nereye mesaj verdiler, bilemiyorum. Ama umarım Aralık’ta, İstanbulluların lehine, İstanbulluların aklıyla hareket eden bir UKOME toplantısı olur. Ben de sıkı takip edeceğim. Gerekirse orada da olmayı düşünüyorum.”

“Herkesin başımızın üstünde yeri var”
İmamoğlu, “Oda Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmeniz oldu mu” sorusuna, “Odadan temsilciler, bizden randevu istedi; verdik. Yani Eyüp Bey gelseydi, o da olurdu. Neden gelmedi, bilmiyorum. Ben, bizzat Eyüp Bey’i davet etmedim. Bir sebebi olabilir, sağlık sorunu olabilir. İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek” cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Çayırova’da üniversiteye hazırlık kursları başladı
Çayırova’da üniversiteye hazırlık kursları başladı
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
12:54
İkindi
15:52
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.