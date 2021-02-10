YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. İmar Yönetmeliği Taslağı ortak akılla son şeklini alıyor

İmar Yönetmeliği Taslağı ortak akılla son şeklini alıyor

10.02.2021 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İmar Yönetmeliği Taslağı ortak akılla son şeklini alıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 19 ilçe belediyesi ve meslek odalarının katkılarıyla hazırlanarak imza altına alınan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 19 ilçe belediyesi ve meslek odalarının katkılarıyla hazırlanarak imza altına alınan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili çalışmalar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce oybirliğiyle kabul edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen taslak, bakanlıkça incelendi. Bakanlıkça istenen düzenlemeler yine ilgili meslek odaları ve ilçe belediyelerin katılımıyla yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda hazırlanan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı”na son şekli veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 19 ilçe belediyesinin temsilcileri ve Meslek Odalarının katılımıyla taslağa son halini vermek üzere toplantı yapıldı.

Meclisin onayına sunulacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı”na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonrası yapılması istenen düzenlemeler ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından Büyükşehir Meclisi’ne sunulacak olan İmar Yönetmeliği onay için yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.

Kentin anayasası
19 ilçe belediyesinin imarla ilgili işlerden sorumlu yetkilileri ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve ATSO temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan imar yönetmeliği kentin anayasası niteliğini taşıyacak.
Antalya coğrafyası, iklim koşulları, kent kimliği ve imar planları gözetilerek hazırlanan yeni imar yönetmeliği ile imarla ilgili yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkan sağlayacak imar yönetmeliği ortak akılla şekillendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

İmar Yönetmeliği Taslağı ortak akılla son şeklini alıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:44
Öğle
13:16
İkindi
16:12
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Doğa Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Rüzgar Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Demirgül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Kemer’de online psikolojik danışmanlık hizmeti

Kemer’de online psikolojik danışmanlık hizmeti

Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

Kepez’e yeni spor tesisi

Kepez’e yeni spor tesisi

Sulama kanallarını temizleniyor

Sulama kanallarını temizleniyor

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftten geriye hüzünlendiren fotoğraflar kaldı

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftten geriye hüzünlendiren fotoğraflar kaldı

Muratpaşa’dan sağlıklı yaşamın reçetesi

Muratpaşa’dan sağlıklı yaşamın reçetesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.