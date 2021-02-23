İMEAK DT0 Aliağa’dan eğitime destek

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası kapsamında, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 40 adet tablet bağışında bulundu.

TOBB öncülüğünde, Türkiye genelinde pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ve maddi imkânı olmayan 30 bin öğrenci için “Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” hedefiyle yola çıkarak, başlatılan kampanyaya İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi de katkı sağladı. Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde tableti olmayan öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleşti. Tören şeklinde gerçekleştirilen organizasyona Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa İlçe Garnizon Komutanı Faruk Altun, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, oda üyeleri ve okul müdürleri katılım gösterdi.

“Aliağa’ya yakışır hizmet oldu”

Törende konuşma gerçekleştiren Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Pandemide EBA eğitiminden dolayı bilgisayar ve tablet desteğine ihtiyacımız vardı. Öğrenci ve veliler bu taleple bize geliyordu. Hakikaten üzülüyorduk. Adem Bey’in şahsında Deniz Ticaret Odamıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Devletine milletine son derece yakın, bizim idaremize son derece yakın her türlü hizmette yanımızda olan çok değerli bir başkanımız. Bütün velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tablet verdiğimiz tüm veliler büyük bir duyarlılıkla teşekkür ederek makamdan çıktılar. Çok ince bir süzgeçten geçirdik. Gerçekten bu destekleri hak sahibine vermek için çok titiz bir çalışma yaptık. Yaklaşık 300 öğrencimize tablet veren bir ilçeyiz. Hiçbir ilçede böylesine bir hamlenin olduğunu zannetmiyorum. Yine Aliağa’ya yakışır hizmet oldu. Daha önce noter huzurunda kura çekimiyle yaptığımız destekte kurada çıkmayan çocuklarımıza da tablet desteğinde bulunduk. Bu büyük bir hizmettir. Bizde her zaman söylüyoruz; ‘Tomurcuk kaygısı olmayan ağaç, ağaç değildir’. Bizim kaygımız bu ülkeye, bu ilçeye hizmet etmek. Onun için de hizmet eden herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.