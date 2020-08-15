YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen seminerde 16 kişi “Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı”nı yeniledi.İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi, pandemi sürecinde de üyeleri için eğitimlere devam ediyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen seminerde 16 kişi “Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı”nı yeniledi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi, pandemi sürecinde de üyeleri için eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” ile 16 kişi “Gemi Acentesi Personel Tanıtım Kartı”nı yenileme imkanına kavuştu. Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, 13 Ağustos’ta İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan Uzman Halil Yasin Uzuner ve Ahmet Baki Aygün tarafından verilen eğitim seminerinde "Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi” konusu anlatıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda gerçekleştirilen seminere 16 kişi katıldı.
Seminerde geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi, farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin tek bir sistemde görülmesini sağlayan “Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi” hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Ardından katılımcılar, sistem ile ilgili karşılaştığı problemleri aktardı ve çözüm önerileri sunuldu.
Eğitim sonrası konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, "Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereğince 5 yıllık kullanım süresi dolmak üzere olan Acente Tanıtım Kartı sahipleri, belli dönemlerde İMEAK Deniz Ticaret Odamız tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak, belgelerinin sürelerini uzatabilir. Bu imkanı denizcilerimize sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Yeni belgelerin denizci arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Doğusel, daha sonra tüm katılımcılara sertifikalarını tek tek takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
06:04
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:06
Yatsı
21:36

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Şifa Eczanesi
Kandira
Elif Eczanesi
Izmit
Ece Eczanesi
Derince
Neşe Eczanesi
Gebze
Özbay Eczanesi
Golcuk
Meral Eczanesi
Karamursel
Akcan Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.