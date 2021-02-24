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İmece usulü arazi yolu yapıyorlar

24.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Uğurlugüme köyünde yaşayan vatandaşlar, imece usulü yol yapımına başladılar.Uğurlugüme Köyü Muhtarı Onur Ulusoy, yaptığı açıklamada, ’’Köyümüzün toplamda 3 kilometre olan arazi yollarını imece usulü, vatandaşlarımızın traktörleri ve Özel İdaremizin araçları ile yapmaya başladık.

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Uğurlugüme köyünde yaşayan vatandaşlar, imece usulü yol yapımına başladılar.
Uğurlugüme Köyü Muhtarı Onur Ulusoy, yaptığı açıklamada, ’’Köyümüzün toplamda 3 kilometre olan arazi yollarını imece usulü, vatandaşlarımızın traktörleri ve Özel İdaremizin araçları ile yapmaya başladık. Bizlere yardımcı olan İl Genel Meclisi Üyelerimize ve kepçe temin ederek destek olan Özel İdare Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Yapılan bu çalışma ile üreticilerimiz arazilerine çok daha rahat şekilde gelip gidecekler. Bölgede yol zorluğundan dolayı ekilmeyen arazilerden de verim alınmaya başlanacak’’ dedi.

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