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İmkander’den 65 yaş üstü 200 aileye gıda kolisi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.03.2020 15:00 | Son Güncelleme

İmkander Gaziantep Şubesi 65 yaş üstü ve yetimlere bakan 200 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.Yurt içi ve yurt dışındaki yoksul ailelere yardım elini uzatan İmkander, korona virüse karşı alınan tedbirle sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve yetimlere bakan ailelerin yardımına koşuyor.

İmkander Gaziantep Şubesi 65 yaş üstü ve yetimlere bakan 200 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.
Yurt içi ve yurt dışındaki yoksul ailelere yardım elini uzatan İmkander, korona virüse karşı alınan tedbirle sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve yetimlere bakan ailelerin yardımına koşuyor. Bu kapsamda gıda kolisi hazırlayan dernek, kolileri ailelerin dışarı çıkmaması için adreslerine tek tek teslim ediyor.
“Virüse karşı evde kalın”
İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, “Şuanda Gaziantep İmkander’in Karataş Şubesindeyiz. Sağ olsun hayırsever insanlarımızın bize verdiği yardımlarla gıda kolisi hazırladık. Bu kolileri şuanda yaşlı olup evlerinden çıkamayan yine yaşlı olup çocuklarına torunlarına bakmak zorunda olan ailelere ulaştırmak üzere burada hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 200 aileye bu yardımları götüreceğiz. Hayır severlerden bize destek vermelerini istiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu vesileyle buradan bir çağrı yapıyorum lütfen yaşlılarımız dışarıya çıkmasın evlerinde kalsınlar. Bizde bu süreçte onların yanında olacağız” diye konuştu.

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