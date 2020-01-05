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  4. İmkander’den Suriyeli yetimlere mont ve ayakkabı yardımı

İmkander’den Suriyeli yetimlere mont ve ayakkabı yardımı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

İmkander Gaziantep Şubesi tarafından Suriyeli 150 yetim çocuğa kışlık mont ve ayakkabı yardımında bulundu.İmkander, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İmkander Gaziantep Şubesi tarafından Suriyeli 150 yetim çocuğa kışlık mont ve ayakkabı yardımında bulundu.
İmkander, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İmkander, savaşın ağır tahribatına uğrayan Suriye halkına ve özellikle yetim çocuklara yardım eli uzatıyor. Dernek, bu kapsamda Gaziantep’teki Suriyeli 150 yetim çocuğa kışlık mont ve ayakkabı dağıttı.
Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, "Biz bu kış yetimler üşümesin kampanyası kapsamında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında hem Suriye içerisinde hem de Türkiye’de Gaziantep’te bulunan yetimlerimize hayır sahipleri tarafından gönderilmiş olan mont ve botları dağıtıyoruz. Bu sayede biraz da olsa o çocukların yüzünü güldürmek istiyoruz. Bunu yaparken de bu çocukların kış boyunca okula gidip gelirken üşümemelerini sağlamaya çalışıyoruz. İnsanlarımız da bu konuda ciddi duyarlılık gösterdiler. Biz bugün burada 150 çocuğumuza mont ve bot ayakkabı dağıttık. Bundan bir hafta önce de Suriye içerisinde kamplarda özellikle İdlib’ten gelerek zor durumda kalan ailelerin çocuklarına da bin tane bot, bin tane de mont dağıtmıştık. Ben konuda bizlere destek olan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.
Kışlık mont ve ayakkabılara kavuşan çocuklar ise yapılan yardımlar nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek vesile olan herkese ve yardımsever vatandaşlara teşekkür ettiler.

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