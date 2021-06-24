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İMKON Genel Başkanlığına Tahir Tellioğlu yeniden seçildi

24.06.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İMKON Genel Başkanlığına Tahir Tellioğlu yeniden seçildi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanlığına Tahir Tellioğlu yeniden seçildi.

İMKON'nun 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, konfederasyonun genel merkezinde yapıldı.

Tellioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, İMKON'a bağlı 4 federasyon, 52 müteahhitler birliği derneği ve 120 bin üyenin bulunduğunu belirterek, sektörün sorunlarına çözüm üretmeyi ve sektörel birliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Hedeflerinin, müteahhitler odası olmak olduğunu, bu amaç doğrultusunda çalışacaklarını anlatan Tellioğlu, teknik, interaktif ve örgütlü çalışmaları gerektiğini bildirdi.

Genel Kurul'da, yönetimin 2018-2021 faaliyet raporu ve mali bütçesinin ibrasının ardından seçimlere geçildi.

İMKON Genel Başkanlığı görevine Tahir Tellioğlu yeniden seçildi.

Tellioğlu 2013'ten bu yana genel başkanlık görevinde bulunuyor.

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