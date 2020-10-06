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İmmün plazma için merkez oluşturuldu

MALATYA HABERLERİ  | 06.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastaları için Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisinde ihtiyaç duyulan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini konusunda Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında hızlı, etkili ve güvenli immün plazma temininin sağlanması amaçlanmıştır.Bu minvalde İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi aktif olarak göreve başlamıştır” denildi.Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi için tahsis edilen telefon numaralarının 0422 504 04 24 - 0422 504 04 34 olarak belirlendiği kaydedildi.

İmmün plazma için merkez oluşturuldu

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastaları için Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisinde ihtiyaç duyulan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini konusunda Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında hızlı, etkili ve güvenli immün plazma temininin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu minvalde İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi aktif olarak göreve başlamıştır” denildi.
Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi için tahsis edilen telefon numaralarının 0422 504 04 24 - 0422 504 04 34 olarak belirlendiği kaydedildi.

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Malatya Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
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06:20
Öğle
12:20
İkindi
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Akşam
18:10
Yatsı
19:25

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Bahar Karakaş Eczanesi
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Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
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