MERSİN (AA) - CNR Holding tarafından düzenlenen Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca desteklenen İMOB Mersin Mobilya Fuarı açıldı.

CNR Holding Pazarlama ve İletişim Direktörü Yıldırım Ünverdi, Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, ev, bahçe, yazlık ve ofis mobilyaları ile aksesuarlarına fuarda yer verildiğini söyledi.

Fuarın firmalar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiği aktaran Ünverdi, şöyle konuştu:

"Başta Mersin ve çevre iller olmak üzere, Akdeniz, Ege, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de yakından ilgilendiren fuarımız İran, Irak, Suriye, KKTC, Libya, Mısır ve Filistin'in de aralarında bulunduğu coğrafyanın mobilya ihtiyacını karşılar nitelikte. Bölge ekonomisine canlılık getirecek fuarımız, 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunan mobilya sektörünün dünyaya açılan kapılarından birisi olacak."

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman üreticinin, iş insanının, esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, "Bu bağlamda mobilya fuarımızın, ülkemize, kentimiz ile ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Fuar 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

