YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. İMOB Mersin Mobilya Fuarı açıldı

İMOB Mersin Mobilya Fuarı açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 31.10.2020 15:12 | Son Güncelleme

İMOB Mersin Mobilya Fuarı açıldı

MERSİN (AA) - CNR Holding tarafından düzenlenen Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca desteklenen İMOB Mersin Mobilya Fuarı açıldı.

CNR Holding Pazarlama ve İletişim Direktörü Yıldırım Ünverdi, Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, ev, bahçe, yazlık ve ofis mobilyaları ile aksesuarlarına fuarda yer verildiğini söyledi.

Fuarın firmalar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiği aktaran Ünverdi, şöyle konuştu:

"Başta Mersin ve çevre iller olmak üzere, Akdeniz, Ege, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de yakından ilgilendiren fuarımız İran, Irak, Suriye, KKTC, Libya, Mısır ve Filistin'in de aralarında bulunduğu coğrafyanın mobilya ihtiyacını karşılar nitelikte. Bölge ekonomisine canlılık getirecek fuarımız, 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunan mobilya sektörünün dünyaya açılan kapılarından birisi olacak."

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman üreticinin, iş insanının, esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, "Bu bağlamda mobilya fuarımızın, ülkemize, kentimiz ile ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Fuar 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı
Deprem anında korku dolu anlar yaşandı
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Mersin Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
12:30
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Gülfidan Eczanesi
Akdeniz
Kösel Eczanesi
Akdeniz
Tülin Eczanesi
Akdeniz
Nişantaşı Eczanesi
Mezitli
Önder Eczanesi
Mezitli
Aysel Eczanesi
Toroslar
Şifa Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mersin'de gıda ürünleri yüklü kamyon alev aldı
Mersin'de gıda ürünleri yüklü kamyon alev aldı
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.