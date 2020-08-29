YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İmperium ile inşaat projeleri eksiksiz ve zamanında yürüyor

İmperium ile inşaat projeleri eksiksiz ve zamanında yürüyor

BURSA HABERLERİ  | 29.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

ULUTEK Teknopark bünyesinde hizmet veren firmalardan olan Oymak Yazılım, inşaat projelerindeki maliyeti azaltmayı ve yönetim süreçlerindeki yoğun bilgi birikimi gerektiren süreçleri,çok daha pratik ve anlaşılır işlemlere indirgeyen dijital dönüşüm yazılımı; İmperium ile inşaat sektörüne önemli kolaylıklar getiriyor.İnşaat proje yönetimi ve organizasyonu bakımından şirket içi iş atama ve iş takibi süreçlerinin yönetilmesini sağlayan İmperium ile, sahadaki günlük raporları, bağımsız bölüm tamamlanma oranları, proje harcamaları, taşeron görev atamaları, sözleşme, şartname ve stok bilgisi yönetimleri, saha sipariş ve bilgi talepleri, satış, müşteri ve müşteri talepleri gibi inşaat sektöründeki yönetim süreçlerinin tümü gerçek zamanlı olarak sisteme girilebiliyor ve raporlanabiliyor.Ayrıca söz uçar yazı kalır felsefesiyle yol alan İmperium ile, dünü, bugünü ve yarını raporlarken, bilgi kirliliği veya yanlış anlaşılmalarıda ortadan kaldırıp, bilgilere 7/24 İnternet olan tüm cihazlardan ulaşılabiliyor ve anlık değişimler görülebiliyor.

ULUTEK Teknopark bünyesinde hizmet veren firmalardan olan Oymak Yazılım, inşaat projelerindeki maliyeti azaltmayı ve yönetim süreçlerindeki yoğun bilgi birikimi gerektiren süreçleri,çok daha pratik ve anlaşılır işlemlere indirgeyen dijital dönüşüm yazılımı; İmperium ile inşaat sektörüne önemli kolaylıklar getiriyor.
İnşaat proje yönetimi ve organizasyonu bakımından şirket içi iş atama ve iş takibi süreçlerinin yönetilmesini sağlayan İmperium ile, sahadaki günlük raporları, bağımsız bölüm tamamlanma oranları, proje harcamaları, taşeron görev atamaları, sözleşme, şartname ve stok bilgisi yönetimleri, saha sipariş ve bilgi talepleri, satış, müşteri ve müşteri talepleri gibi inşaat sektöründeki yönetim süreçlerinin tümü gerçek zamanlı olarak sisteme girilebiliyor ve raporlanabiliyor.Ayrıca söz uçar yazı kalır felsefesiyle yol alan İmperium ile, dünü, bugünü ve yarını raporlarken, bilgi kirliliği veya yanlış anlaşılmalarıda ortadan kaldırıp, bilgilere 7/24 İnternet olan tüm cihazlardan ulaşılabiliyor ve anlık değişimler görülebiliyor. Bu sayede ofis ve saha çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülebiliyor.
İmperium inşaat projelerini mobil cihazlara taşıyor!
AppStore ve Google Play Store gibi platformlarda yerini alan İmperium ile ilgili;firmaların inşaat projelerini yürütürken proje karlılığı, teslimat ve kalite beklentilerinin en doğru şekilde karşılanabilmesi için tasarlandığını belirten Oymak Yazılım Kurucu Ortağı Ömer Akın, kolay ve hızlı bir kullanım sağlayan İmperium’la, yatırım ve kurulum gerekmeden, telefon, tablet, bilgisayar gibi internete bağlanabilen tüm cihazlarla inşaat süreçlerinin yönetilip, takip edilebildiğini söyledi.
İmperium ile tüm süreçler uzaktan da takip edilebiliyor
Bir inşaat projesinin baştan sona yönetilmesi ve denetlenmesini sağlayan İmperium sayesinde inşaat projelerindeki çalışmaları sekteye uğratabilecek sorunların önceden tespit edilip, önlenebileceğini söyleyen Ömer Akın, “İmperium,dijital dönüşümün sağladığı avantajlar sayesinde, uzaktan proje takibini ve ekip üyeleri arasındaki koordinasyonu üst seviyede gerçekleştirir.Projelerin öngörülen tarihte teslim edilmesine olanak sağlar.Etkili kaynak tahsisi ve yönetimi, inşaat proje yöneticileri için önemli bir son hedeftir, İmperium kullanan inşaat firmaları hedeflerine daha kolay ulaşırken süreçlerde yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş olacaklar.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı
Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı

Bursa Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:12

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.