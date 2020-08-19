İmzalanacak protokolle Manisa’daki spor tesisleri yenilenecek

Manisa 19 Mayıs Stadyumu, Tarık Almış Spor Tesisleri ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yenileme çalışması yapılacak. İki kurum arasında, kısa süre içerisinde imzalanacak olan protokolle çalışmalar başlayacak.

Manisa’da sporda tesisleşmeye yönelik önemli yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu konuda işbirliği için geçtiğimiz haftalarda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ü ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 19 Mayıs Stadyumu, Tarık Almış Spor Tesisleri ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte yapılacak olan çalışmalar için önümüzdeki günlerde protokolün imzalanacağının müjdesini verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan tesislerin yenilenmesi ve kapasite artışıyla birlikte Manisa sporuna daha iyi hizmet vereceğini dile getirdi.

