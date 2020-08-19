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İmzalanan protokolle Manisa CBÜ’de ‘Genç ofis’ açılacak

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle Manisa CBÜ’de ‘Genç ofis’ açılacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde Genç Ofis açılacağı öğrenildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, ‘Genç ofis, kültür, sanat, spor, eğitim’ işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk imza attı.
Kurumlararası işbirliğinde yeni bir adım olan proje çerçevesinde yapılan protokolün amacı, “Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinin; öğrenciler ile üniversite akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi; bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde Genç Ofis açmak.” olarak açıklandı.

İmzalanan protokolle Manisa CBÜ’de ‘Genç ofis’ açılacak

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