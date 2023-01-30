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Inaki Williams'ın inanılmaz serisi sona erdi! La Liga'da 7 yıl sonra bir ilk yaşandı...

30.01.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athletic Bilbao’nun 28 yaşındaki santrforu Inaki Williams’ın üst üste maç kaçırmama serisi sona erdi. 2016 yılından beri aralıksız 251 müsabakada görev alan Williams, bu hafta sakatlığı nedeniyle ligde forma giyemedi.

Inaki Williams'ın inanılmaz serisi sona erdi! La Liga'da 7 yıl sonra bir ilk yaşandı...

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao’da top koşturan Inaki Williams’ın uzun süreli maç kaçırmama serisi sona erdi. La Liga’da hafta sonu Celta Vigo’nun, Athletic Bilbao’yu 1-0 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan 28 yaşındaki Williams, 2016 yılından beri ilk kez bir lig maçında oynayamadı.

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Ganalı futbolcu, 7 yıllık süreçte La Liga’da aralıksız tam 251 karşılaşmaya çıkarak, bu alandaki rekorun sahibi oldu.

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Kariyerinde Athletic Bilbao’dan başka takımda forma giymeyen Williams, İspanyol ekibi ile toplamda çıktığı 394 maçta 101 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

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