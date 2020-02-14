YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İnci Aral Dünya Öykü Günü’nde Küçükçekmecelilerle buluştu

İnci Aral Dünya Öykü Günü’nde Küçükçekmecelilerle buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, Beyaz Martı Onur Ödülü’nün sahibi İnci Aral, Dünya Öykü Günü’nde, Küçükçekmeceli edebiyatseverlerle buluştu.Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye katılan İnci Aral, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle bir araya geldi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, Beyaz Martı Onur Ödülü’nün sahibi İnci Aral, Dünya Öykü Günü’nde, Küçükçekmeceli edebiyatseverlerle buluştu.
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye katılan İnci Aral, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Küçükçekmecelilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide, öykü ve roman hakkında konuşan Aral, kendi öykü yazma hikayesini ve katılımcılarla paylaştı.

“Yaşadığım travmayı yazarak aştım”
43 yıldır yazdığını belirten İnci Aral, “Zor bir çocukluk geçirdim. Kendimi yazarak iyileştirdim. Babam gözlerimin önünde kendini asmaya kalktı. Onu ben engelledim. Bu benim ikiye bölünmeme, büyük bir travma yaşamama sebep oldu. Bunu yazarak aştım. Ne zaman yazdım o zaman tamamlandım. Ben hep baktım. Bir çocuğa, topluma, yakınlarıma. Yazmanın bir getirisi de bakmaktır. Ama görerek bakmak gerekli. Ben baktım ve görmeye çalıştım. Görmek için de bir bakış açınızın olması gerekiyor” dedi.

“18 yaşımda tüm dünya klasiklerini okudum”
18 yaşında dünya klasiklerini okuyup bitirdiğini ifade eden İnci Aral, “Çok okuduğunuzda öykü sizden dışarı taşar. Yazarlık sadece masa başında yapılan bir şey değildir. Araştırmak da gerekir. Hayal gücüne de ihtiyacınız var. Bakarak gördüğünüz bir şeyi eğer unutamıyorsanız, onu yazmalısınız. O öykü olmak istiyordur. Bir gün vapurda küçük bir çocuk gördüm. Elleri kocamandı ve kararmıştı. Bu görüntü hiç aklımdan çıkmadı. Ancak onu yazdım ve aklımdan çıkarabildim” diye konuştu.

“Beni okuyanlar araştırıp sorgulasınlar”
Aral okuyuculara, “Muhalif bir kişiliğe sahibim. Kendime ait bir duruşum var. Bana doğru ya da iyi denen bir şeye inanmam. Kendim araştırırım. Beni okuyanlar da düşünüp sorgulasınlar. Kendileri araştırsınlar. Eğer okursanız kendi beyninizde sorular uyanıyor. Ben her zaman çok okuyan biriydim. 18 yaşında dünya klasiklerini bitirdim. Çok okuyunca sonrası doğal olarak yazmak oluyor” diyerek seslendi.
Aral, program sonunda sevenleri için kitaplarını imzaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.