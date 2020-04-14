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İnci kefali balığı için av yasağı başlıyor

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali balığının üreme dönemine girmesi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında sürecek olan avlanma yasağı başlıyor.Açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, dünyada sadece Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme alanı olan akarsu ve dere yataklarına göç ederek tatlı sulara yumurtalarını bırakan inci kefali balığının 15 Nisan - 15 Temmuz tarihlerinde avlanmasının, bulundurulmasının, satışının ve naklinin yasak olduğunu ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezalarının uygulanacağını söyledi.

İnci kefali balığı için av yasağı başlıyor

Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali balığının üreme dönemine girmesi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında sürecek olan avlanma yasağı başlıyor.
Açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, dünyada sadece Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme alanı olan akarsu ve dere yataklarına göç ederek tatlı sulara yumurtalarını bırakan inci kefali balığının 15 Nisan - 15 Temmuz tarihlerinde avlanmasının, bulundurulmasının, satışının ve naklinin yasak olduğunu ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezalarının uygulanacağını söyledi. Van Gölü Havzası’nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçıların son kez ağlarını çektiğini ve 3 ay boyunca Van Gölü’nde inci kefali avlayamayacaklarını dile getiren Görentaş, “Balıklar bu sürede üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Balıklar aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor. İnci kefali yaşamını gölde sürdürmesine rağmen her yıl nisan ve temmuz ayları geldiğinde üremek için Van Gölü etrafında bulunan akarsulara göç ediyor. Bu dönemde kaçak avcıların yoğun bir şekilde hedefi haline geliyor. Bu dönemdeki kaçak avcılığı önlememiz, Van Gölü’nden geçimini sağlayan 15 bin insanın aslında evine götüreceği ekmeği korumamız demektir” dedi.
Geçen yıl çok başarılı bir koruma dönemi geçirdiklerini söyleyen Görentaş, kaçak avcılığı önlemedeki amaçlarının müdürlük ekipleri, jandarma ve diğer kolluk kuvveti ekipleriyle koordineli bir şekilde hareket ederek balık avlanmadan canlı bir şekilde korumak olduğunu söyledi. Tüm vatandaşların yasak dönemi boyunca hassas davranması gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Görentaş, “Van’ımızın ekonomisine büyük katkı sağlayan ve endemik bir tür olan inci kefalini korumak ve gelecek nesillere devamlılığını sağlamak için kaçak avcılığa müsaade edilmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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